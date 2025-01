Lopinionista.it - Afterhours, ventennale di “Ballate per Piccole Iene”: tour e ristampa in edizione speciale

Leggi su Lopinionista.it

MILANO – A 20 anni dalla sua prima pubblicazione, in primavera uscirà laindi “per”. Per l’occasione, Manuel Agnelli riunisce la band con Viti, Ciffo e Prette. Il “per2025” partirà a giugno. Queste le date:26.06 – Bologna – Sequoie Music Park28.06 – Firenze – Anfiteatro Delle Cascine Ernesto De Pascale02.07 – Genova – Balena Festival – Porto Antico03.07 – Torino – Flowers Festival06.07 – Roma – Roma Summer Fest – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Cavea08.07 – Milano – Carroponte09.07 – Padova – Sherwood Festival15.07 – Brescia – Brescia Summer Music – Arena Campo Marte19.07 – Pordenone – Pordenone Blues & C. Festival23.07 – Napoli – Noisy Naples Fest – Arena Flegrea25.07 – Servigliano (FM) – NoSound Fest – Parco Della Pace26.