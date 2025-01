Lanazione.it - A 100 anni ancora in negozio, Clara e la vita tra i merletti: “Bisogna sempre continuare a salire”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 24 gennaio 2025 – Ha raggiunto il traguardo dei centoArzilla. Un traguardo che per molti significherebbe ritirarsi dalle scene, concedersi il meritato riposo. Ma non per. Ogni giorno, con la stessa determinazione che ha animato tutta la sua, varca la soglia del suo storicoin via Por Santa Maria, a due passi da Ponte Vecchio, dove tovaglie ricamate, abiti per bambini e pizzi raccontano storie di un’eleganza senza tempo. “Vengo a controllare che tutto fili per il verso giusto”, dice con un sorriso che parla di fierezza e amore per il suo lavoro. Perché, come ama ripetere, “il segreto di una lungaè lavorare”. E, al lavoro, ha dedicato un intero secolo. “Mio padre Elio e mia madre Adele ci hanno insegnato a guardare avanti,”, racconta.