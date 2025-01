Superguidatv.it - Valentina Lodovini e Fabio De Luigi, protagonisti di “10 giorni con i suoi”: “Oggi per i giovani difficile credere nel futuro” | Intervista

Leggi su Superguidatv.it

Il terzo capitolo delle avventure della famiglia Rovelli, 10con i, porta il pubblico in Puglia, dove dovranno conoscere i genitori del fidanzato con cui la loro figlia maggiore andrà a vivere proprio a Bari. Una commedia che affronta con ironia temi importanti come il lasciare andare i figli e la genitorialità in età adulta.Ne abbiamo parlato con iDe, insieme al regista Alessandro Giovannesi, in un’esclusiva rilasciata a noi di SuperGuidaTV. Con loro abbiamo approfondito tematiche centrali del film, come le difficoltà deinelnel, il ruolo del politicamente corretto nell’umorismo e il ribaltamento dei cliché culturali tra nord e sud.10con i, l’, Dee al regista GiovannesiQuesto è un film che affronta le tematiche del lasciare andare i figli, ma anche di diventare genitori in età adulta.