Puntomagazine.it - UNICEF-OMS/Somalia: oltre 71.000 persone potrebbero essere morte tra il gennaio 2022 e il giugno 2024 causa della siccità

/OMS: circa il 40% erano bambini sotto i 5 anni.Uno studio pubblicato dal Ministero federaleSanità somalo, dall’OMS e dall’stima che 71.100tra ile ilche ha devastato ampie zonenel. Circa il 40% di questi decessi è stato stimato tra i bambini di età inferiore ai 5 anni.Il rapporto “From insight to action: an update on mortality patterns in”, il quinto e ultimo di una serie programmata, – realizzato da London School of Hygiene and Tropical Medicine, Imperial College London, e’s SIMAD University – fornisce un’analisi retrospettiva dell’impattosulla mortalitàpopolazione indurante un periodo di 30 mesi, che comprende ladelche ha colpito 7,9 milioni di, quasi la metàpopolazione, portando il Paese sull’orlocarestia.