Un miracolo tra le onde Pescatore salvato in mare aperto | So di aver rischiato di morire

Quando le nebbie fitte avvolgono il, anche il più esperto dei pescatori può ritrovarsi a combattere contro l’ignoto. È il caso di un uomo di 47 anni, appassionato di pesca subacquea, che nella tarda mattinata di ieri è stato tratto in salvo dalla Guardia Costiera di Ravenna dopo essere stato disperso per ore al largo di Lido di Classe. Una vicenda che ha dell’incredibile, non solo per il lieto fine, ma per il lavoro straordinario della Capitaneri di Porto, che è riuscita a superare ostacoli significativi per portare a termine la missione. Tutto ha inizio nella serata precedente, quando ilsi assenta da casa per immergersi nelle acque prospicienti il bagno Albatros per una battuta di pesca subacquea. È attrezzato e conosce bene il, che è praticamente piatto, ma qualcosa va storto.