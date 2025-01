Trump parla a Davos | L’Ucraina è pronta a un accordo Voglio incontrare Putin

Leggi su Open.online

«Le aziende devono produrre in America. Se non lo faranno dovranno pagare pesanti dazi». È questo l’avvertimento del presidente degli Usa Donaldal Forum economico mondiale (Wef) riunito a, in Svizzera. Per chi produrrà negli Usa,ha promesso un’aliquota del 15%. Nel corso del suo intervento pronunciato in video collegamento, l’inquilino della Casa Bianca ha ribadito le sue intenzioni per i prossimi quattro anni in materia di guerra, immigrazione, tasse, investimenti nella tecnologia, e rapporti con l’Europa e il resto del mondo. Da tempo il presidente americano ha affermato di voler attuare una politica protezionistica, anche se negli ordini esecutivi firmati finora al momento non si trova traccia di tasse sui prodotti importati. La prospettiva è stata accolta molto seriamente in Europa.