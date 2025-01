Thesocialpost.it - Trump a Davos ribalta tutto: chiede all’Europa di triplicare le spese militari e spara a zero sul “Green Deal”

Il presidente americano Donaldha lanciato un appello forte e chiaro ai Paesi membri della Nato: “Devono pagare il 5% del Pil per la difesa”.ha criticato duramente quei Paesi che finora non hanno neanche rispettato l’obiettivo minimo del 2% del Pil previsto dagli accordi. Tra questi Paesi spicca proprio l’Italia, che il 2% non lo vede nemmeno da vicino, rendendo questa critica un vero e proprio attacco “senza veli” (dunque nudo e crudo) alla presidente Giorgia meloni. La richiesta del Presidente Usa, espressa durante il suo intervento al World Economic Forum di, mira a garantire una maggiore equità nella condivisione dei costi per la sicurezza globale.Ucraina: “La guerra finirà con il calo del prezzo del petrolio“Parlando della guerra in Ucraina,ha rivolto un appello all’Opec e all’Arabia Saudita affinché abbassino il prezzo del petrolio.