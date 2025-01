Ilgiorno.it - Trova una borsa, dentro 4.000 euro e un orologio di lusso

Una donna hato unacon 4000in contanti e undiieri pomeriggio alla stazione Uruguay della linea rossa della metropolitana. L’aveva persa, poco prima, un’altra donna, appena scesa come lei dal treno, ma che poi si è allontanata così velocemente che non è stato possibile raggiungerla. La passeggera che ha raccolto lanon poteva certo conoscerne il contenuto, che è stato poi scoperto dagli operatori della sicurezza Atm. Secondo il racconto della donna che ha raccolto lasulla banchina d’attesa della stazione sulla linea M1, l’oggetto era posizionato sopra il trolley trascinato da una donna, presumibilmente di origine asiatica, che era scesa dal treno poco prima di lei e la precedeva di alcuni metri. Non appena ha visto lacadere, ha provato a richiamare l’attenzione della proprietaria ma senza successo.