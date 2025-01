Zonawrestling.net - TNA: Annunciato il debutto alla Full Sail University

Leggi su Zonawrestling.net

Ci sono arene che sono diventate nel tempo un tutt’uno con la federazione che le frequentava. L’Hammerstein Ballroom di New York e la ECW, il Daily’s Place di Jacksonville e la AEW, il Tokyo Dome e la NJPW, fino ad arrivaredi Orlando eNXT – quella dell’era nera e oro. Un’arena da cui però il terzo brand della WWE si è allontanato prima temporaneamente, durante la pandemia, e poi definitivamente con il ritorno del pubblico. Ma ora, dopo ormai 5 anni, qualcun altro è pronto a raccogliere il testimone.L’annuncio per il 20 febbraioComesu X, infatti, la TNA manderà in onda dal vivo una puntata di Impact proprioil prossimo 20 febbraio, e registrerà altre puntate in differita il giorno seguente. Un annuncio che era nell’aria da parecchio tempo, come avevaFightful Select quasi un anno fa, e che farà felici tantissimi fan che non vedono l’ora di tornare a vedere le gradinate di Orlando.