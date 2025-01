Thesocialpost.it - Siete clienti Vodafone e Fastweb? Ecco cosa succederà ai vostri contratti e ai vostri dati

Se sei un clienteo Fasweb starai ricevendo da qualche giorno comunicazioni legate al trattamento dei dati e dei. Questo perché grazie a un’operazione da 8 miliardi, Swisscom, azionista dida 17 anni, ha comprato le attività diin Italia con l’idea di fonderle nella controllata. Questo comporta necessariamente la condivisione dei propri dati tra le due società e tanti interrogativi da parte degli utenti sulla loro privacy. Facciamo dunque chiarezza sulla questione e capiamo.Leggi anche: La fine dell’auto elettrica: la decisione che stravolge tuttoSulla pagina dedicata a questa questione,scrive che sono previsti alcuni “trattamenti di dati personali infragruppo”. Ma quali saranno questi dati? Come spiega il Corriere, tra i dati in comunione rientreranno quelli anagrafici e di contatto come codice fiscale, nome cognome, recapito telefonico, indirizzo e-mail.