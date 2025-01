Anteprima24.it - Pieno alla cisterna con carte carburante clonate, due arresti

Tempo di lettura: < 1 minutoFanno ilal furgone con unacon. E’ quanto hanno scoperto la scorsa a notte i carabinieri a Giugliano in Campania. I militari della sezione radiomobile di Giugliano hanno notato un furgone con unache stava facendo ildiin via San Francesco a Patria, poco prima di mezzanotte, e hanno deciso di controllare. Fermano i due uomini attorno al veicolo nello stesso istante in cui uno dei due lancia nel cestino dell’immondizia un pacchetto di sigarette. All’interno ci troveranno 11carburanti che avrebbero garantito loro un platfond di spesa di oltre 11mila euro. Dperquisizione che ne è seguita e dagli scontrini emessi, i militari scoprono che erano stati già caricati nella1800 euro di