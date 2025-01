Lanazione.it - Orrore in strada: stacca falange del dito al rivale durante la violenta lite

Arezzo, 23 gennaio 2025 – Gli hato unacon un morso. Ennesimaieri a Campo di Marte e due stranieri finiscono all’ospedale. E’ successo nel pomeriggio, intorno alle 16.30, quando il 118 è stato allertato per un’aggressione. A Campo di Marte, teatro da anni di scorribande e spaccio, i soccorritori hanno trovato due uomini feriti. Tra i due era scoppiato un diverbio prima verbale, di cui non si conoscono le ragioni, ma poi degenerato fino all’aggressione. A seguito dello scontro un 28enne è stato trasportato in codice minore ad Arezzo e un 36enne in codice 2, sempre al San Donato, questo con ladi unta. Nellail 28enne gli avrebbe morso violentemente ilfino a strappargli l’ultima. Sul posto sono intervenuti Misericordia di Arezzo, Croce Bianca di Arezzo e carabinieri.