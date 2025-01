Rompipallone.it - Milan, spunta un problema per Walker: ecco cosa manca ancora

Per ilun ‘’ conun fattore, un cavillo burocratico, che mette tutto in stand-by.i dettagli.Ilsi sta godendo la vittoria ottenuta in Champions League contro il Girona, vittoria pesantissima in ottica qualificazione agli ottavi della competizione ma sta anche continuando a lavorare sul mercato. A tal proposito c’è grande attesa per Kyleo, però c’èun ‘’ legato al profilo del terzino destro.Il calciatore inglese è atteso oggi ao: il Manchester City ha dato infatti l’ok al trasferimento e aello c’è grande fermento per il suo approdo in casa rossonera. Resta però da risolvereuna ‘grana’ burocratica.sta succedendo alla corte di Sergio Conceicao., c’èun cavillo da dover superare: i dettagliIlsi sta preparando per accogliere il campione inglese che nel City, da capitano, ha fatto la differenza.