Ilgiorno.it - Legnano, l’Isis Bernocchi inaugura le Telecomunicazioni: l’offerta formativa dell’istituto si arricchisce

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano) – Guardarsi attorno, verificare in che direzione va il mercato del lavoro, provare ad arricchire la propria offerta: dopo l’avvio del quadriennale in Meccanica e Meccatronica, di cui il ministero dell’Istruzione ha autorizzato la prosecuzione, anche il percorso inentra a far parte della nuova filieratecnologico-professionale che prevede la coprogettazione con le aziende, il diploma in quattro anni e possibilità di proseguire gli studi negli Its Academy biennali. Il percorso quadriennale di Istruzione tecnica a indirizzo Informatica edel, infatti, si rinnova attraverso l’adesione alla sperimentazione nazionale di una filieratecnologico-professionale integrata. Il quadriennale inè già presente nella propostama viene ripensato e adeguato ai tratti caratterizzanti dei percorsi di questa filiera.