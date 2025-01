Laprimapagina.it - Laprimapagina.it: 17 anni di informazione online al tuo fianco

Nel novembre 2009 nasceva.it, il quotidiano nazionaleche ha fatto dell’immediatezza, della qualità e della vicinanza ai lettori i suoi capisaldi. Con il 2025 siamo entrati in 17di attività ininterrotta. Il Giornale dove “il protagonista sei tu” celebra oggi un traguardo importante, consolidando il proprio ruolo di punto di riferimento per chi cerca notizie aggiornate, approfondimenti puntuali e opinioni autorevoli.Fin dal primo giorno,.it si è impegnato per essere una voce chiara e indipendente nel panorama dell’digitale italiana. Grazie a un lavoro quotidiano svolto con dedizione e professionalità, il quotidiano ha saputo conquistarsi la fiducia di una platea sempre più vasta di lettori. Una fiducia che rappresenta la linfa vitale di ogni progetto editoriale.