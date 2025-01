Iodonna.it - La senatrice è «provata» dai continui commenti per la proiezione di "Liliana", il documentario sulla sua storia. Tra le accuse quella di «fare i soldi con il film»

Leggi su Iodonna.it

Laa vitaSegre ha rinunciato a partecipare a un’iniziativa al Memoriale della Shoah di Milano per il Giorno della Memoria, l’inaugurazione della mostra di Marcello Maloberti. E lo ha fatto perché «» daiinsulti social per ladiildi Ruggero GabbaisuaSegre: «I fatti del 7 e 8 ottobre hanno cambiato il mio carattere» X Leggi anche › La vita diSegre al cinema, unche è un inno alla vitaSegre accusata di «con il»A denunciare l’accaduto, annunciando la decisione diSegre, è stato il presidente del Memoriale, Roberto Jarach, durante la cerimonia della posa delle pietre d’inciampo per Aldo, Elena, Emilia e Italo Levi.