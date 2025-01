Liberoquotidiano.it - "La peggiore uscita mai vista": Nick Kyrgios entra nella rissa, ecco con chi se la prende

Leggi su Liberoquotidiano.it

La decima sconfitta in dieci partite di Alex De Minaur contro Jannik Sinner, caduta nei quarti di finale degli Australian Open, non è passata inosservata. Il match, dominato in tre set dal numero uno azzurro, ha riacceso il dibattito sui precedenti tra i due tennisti, che vedono l'australiano in netta difficoltà contro Sinner. Tra le tante reazioni online, spicca quella del blogger Pavvy G, che non ha risparmiato critiche al tennista di casa: "De Minaur ha zero fiducia di poter competere con Sinner, figuriamoci di poterlo battere. Brutta prestazione da parte sua", ha scritto su X. A rispondergli lo stesso tennista australiano, piuttosto piccati: "È un peccato che tu non sia mai diventato un giocatore abbastanza bravo da poter affrontare Jannik. Sono sicuro che avresti ottenuto risultati migliori e avresti saputo come batterlo".