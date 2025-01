Ilrestodelcarlino.it - La novità. Avalon raddoppia e sbarca in centro

in. La nota pizzeria di via Sacco e Vanzetti, che si trova tra la Baraccola e Brecce Bianche, aprirà un secondo locale in via Matteotti 165, a due passi dall’università di Economia e Commercio e dal tribunale. Sorgerà al posto di "Ama, l’officina della pizza", aperta cinque anni fa e chiusa a dicembre per una scelta personale dei titolari.insarà una nuova sfida per Lorenzo Stecconi, 35 anni, titolare, che ha fatto della pizza un’arte prediligendo sempre ingredienti stagionali e con un occhio anche ai celiaci perché nell’offerta di pizze ha anche quelle senza glutine. Una pizza particolare la sua, dall’inconfondibile bordo spesso e dall’aspetto quasi di un quadro per la cura nella decorazione degli ingredienti. In via Matteotti sono già in corso i lavori per preparare il locale sotto una nuova veste.