Terzotemponapoli.com - Juventus: “Vlahovic, il grande assente. Potrebbe saltare il match contro il Napoli”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Latorna da Bruges con un pareggio a reti inviolate e un dato allarmante: nessun tiro in porta da parte dei suoi attaccanti. Una situazione che accende i riflettori su Dusan, il centravanti serbo acquistato con grandi aspettative ma ora in piena crisi di rendimento e di fiducia.non segna in campionato dal 14 dicembre scorsoil Venezia, mentre l’ultima rete complessiva risale al 17 dicembre in Coppa Italiail Cagliari. Da allora, un mix di problemi fisici e scelte tecniche lo hanno gradualmente escluso dal centro del progetto bianconero, lasciandolo sempre più ai margini delle rotazioni di Thiago Motta.Infortuni e scelte tecniche: i motivi del calo Il declino dinon è solo una questione di numeri. Gli infortuni hanno avuto un ruolo cruciale, con problemi muscolari che ne hanno limitato la disponibilità e la forma fisica.