Dilei.it - Justine Mattera minacciata, la denuncia a La Volta Buona: “Ho dei tuoi video privati”

Leggi su Dilei.it

Ancora unaCaterina Balivo ha deciso di affrontare un tema delicato e spinoso a La. Si è infatti parlato di truffe, come già fatto di recente. Ospiti in studio celebri e persone comuni in collegamento, al fine di mettere tutti in guardia, rassicurando anche sull’utilità enorme della Polizia Postale. È proprio a loro che si è ritruffataQuando ci si ritrova ad avere a che fare con dei truffatori esperti, che sanno cosa dire al momento giusto e hanno abbastanza informazioni da far tremare le gambe, restare calmi è l’unica arma. Occorre tirare un bel sospiro e affidarsi agli enti competenti.ha raccontato la propria esperienza assurda a Caterina Balivo, nella quale si è comportata in maniera eccellente. È stata contattata da un noto attore a luci rosse, Franco Trentalance, che lei conosce personalmente.