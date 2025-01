Sport.quotidiano.net - Il riscatto che fa morale. Gea, così è un’altra storia

Torna alla vittoria la formazione di Divisione regionale 3 della Gea che supera Basket Pomarance (69-51) al termine di una partita che ha preso la giusta piega per i padroni di casa tra la seconda e la terza frazione. I ragazzi di Mattia Contri volevano fortemente questo successo per poter tornare nei primi posti della classifica e continuare a lottare per i playoff. I grossetani nel primo quarto hanno sbagliato un po’ troppo ed è stata la formazione pisana a chiudere i primi 10 minuti in vantaggio di due punti. Al rientro in campo, però, la Gea ha cambiato marcia e con un bel parziale di 23-14, presentandosi all’intervallo avanti di sette lunghezze. La partita era ormai in mano alla compagine di Contri, che allungando frazione dopo frazione, è arrivata con 18 punti in più, grazie ad una bella prestazione corale.