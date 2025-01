Lopinionista.it - Il nuovo diritto di famiglia, Ascani: “Un manuale di buona politica”

ROMA – Valorizzare la memoria di donne e uomini protagonisti del processo riformista negli anni ’70. È l’obiettivo della prima fase del progetto di ricerca “In Parlamento con le donne” – promosso dall’associazione ex Parlamentari – che si compone di 16 videointerviste realizzate con la regìa di Pietro Bonaccio. Al centro: il processo legislativo e sociale deldi.I video sono stati proiettati questo pomeriggio in sala della Lupa, con l’introduzione della Vicepresidente Anna, che ha detto: “Le voci di queste protagoniste e di questi protagonisti ci conducono a una piena e approfondita conoscenza di quegli anni, grazie al racconto di chi ha mosso i primi passi in, o era in Parlamento in quel periodo, e degli effetti che quelle norme hanno avuto sulla vita quotidiana”.