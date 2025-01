Game-experience.it - Final Fantasy 7 Rebirth è disponibile ora anche su PC, ecco il trailer di lancio

Leggi su Game-experience.it

L’attesa è finita:, il secondo capitolo del progetto di rifacimento del leggendario JRPG, sbarcamente su PC. Square Enix ha celebrato ilcon unche introduce le novità di questo capitolo, proseguendo l’epica avventura di Cloud e compagni in un mondo vasto e ricco di pericoli.Già acclamato dalla critica, il gioco si arricchisce ora di miglioramenti tecnici che sfruttano al massimo il potenziale dei PC di fascia alta, come abbiamo visto nella nostra recensione. Precisiamo comunque che in, l’azione si sposta oltre la metropoli distopica di Midgar, aprendo le porte a un mondo open world vivo e pieno di cose da fare.I giocatori possono esplorare paesaggi sconfinati, cavalcare chocobo attraverso pianure rigogliose e affrontare missioni ed eventi in un universo ricco di dettagli.