Dilei.it - Elodie: “Su Andrea Iannone avevo pregiudizi, poi mi sono innamorata”

Leggi su Dilei.it

Nell’estate 2022 erano in pochi a scommettere sulla liaison tra. La stessa cantante lanciata da Amici ha ammesso di aver avuto deinei confronti del pilota, noto alle cronache rosa per via dei suoi legami con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. E invece, poco alla volta, la relazione tra l’artista e lo sportivo ha spiccato il volo e oggi formano una delle coppie più solide e unite dello showbiz. Una storia d’amore importante, che ha cambiato la Di Patrizi dopo una serie di delusioni sentimentali.sempre piùdiè moltodi. “Ero partita con uno e dopo due giorni ero già perdutamentedi lui. – ha raccontato la cantante a La Repubblica – Siamo simili e opposti, ma abbiamo imparato a compensarci.