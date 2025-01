Cityrumors.it - Elodie in politica? | Stoccata al Partito Democratico: Elly Schlein incassa le “frecciatine” della cantante

è pronta per Sanremo, ma strizza l’occhio anche alla: la cantautrice non perdona. Lainizia il conto alla rovescia. L’arrivo all’Ariston è imminente, ma lavuole andare con ordine. Prima sistema le ultime cose: a partire dalle prove con l’orchestra del brano che presenterà alla giuria sanremese. “Dimenticarsi alle 7.00” è una canzone dance, ma con profondi richiami nel testo. Una sorta di hit intimista.inalle “(Ansa Foto) Cityrumors.itSi può ballare in pista, ma anche ascoltarla semplicemente può risultare un toccasana. Questo dice la critica, ma lei non pensa ai giudizi e alle pagelle. Almeno non per ora, forse anche per una questione scaramantica.