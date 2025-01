Dilei.it - Divorzio Carolina di Monaco, “Ernst August di Hannover si è risposato”

didihanno finalmente divorziato dopo 16 anni dalla fine non ufficiale del loro matrimonio? Sembra impossibile, ma pare che il Principe si siain gran segreto con la sua fidanzata, Claudia Stilianopoulos.di, 16 anni da separataLa questione deldididiè aperta da quasi vent’anni. I due vivono separati dal 2009, dopo 10 anni di matrimonio e una figlia, Alexandra di, la Principessa più titolata die il suo ex per sedici anni hanno vissuto da perfetti estranei, ognuno è andato avanti per la sua strada. Lei continua il suo impegno di Principessa a Montecarlo, al fianco di suo fratello Alberto, è diventata nonna di svariati nipotini e pare non abbia nessuna relazione amorosa, almeno nulla è trapelato dalla Rocca.