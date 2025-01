.com - Deyne Rensch, chi è il nuovo terzino destro della Roma

(Adnkronos) –acquisto per la. Il club giallorosso ha annunciatoolandese in arrivo dall’Ajax. Il giocatore si trasferisce nella Capitale per circa 6 milioni di euro e ha firmato un contratto fino al 2029. Ma chi èè un giovane difensore di 22 anni, classe 2003, di ruolo, ma che può giocare a sinistra, o da braccetto in una difesa a tre. Nato a Lelystad, in Olanda, ha iniziato a giocare nel VV Unicum, per poi fare tutta la trafila nel settore giovanile dell’Ajax. Anno dopo anno è cresciuto fino a conquistarsi un posto da titolare in prima squadra, con cui in stagione ha collezionato 26 presenze tra tutte le competizioni con un gol e un assist. getaffiliatecomparazione tag=”scommesse,bonus” limit=”5?Lalo aveva cercato già in estate, ma i lancieri per lasciarlo partire chiedevano oltre 15 milioni di euro, una cifra giudicata troppo alta dal club giallorosso.