Ilrestodelcarlino.it - Con il Carpi c’è in gioco un pezzo di salvezza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È il momento più delicato della stagione per il, che aveva trascorso il Natale in zona playoff – era nono in classifica – e ora si ritrova con sole due lunghezze di vantaggio su Pontedera e Spal che condividono la penultima posizione. All’interno del club biancorosso nessuno si era illuso di poter centrare lafacilmente, del resto un anno fa ilgiocava in serie D e nel corso dell’estate era chiaro a tutti che conservare la categoria – in maniera particolare nel girone B – sarebbe stata un’impresa. Nessun dramma quindi in casa, ma dopo quattro partite di fila senza reti all’attivo e con soli due punti in saccoccia si avverte la necessità di cambiare marcia prima possibile. Una sconfitta casalinga contro la Spal, con conseguente sorpasso, sarebbe infatti una mazzata per la squadra di Serpini che finora ha sempre galleggiato nella pancia della graduatoria.