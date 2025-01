Ilgiorno.it - Como, chiuso il Civico XV di via Viganò: ecco perché

Leggi su Ilgiorno.it

, 23 gennaio 2025 – Polizia e Carabinieri di, questa mattina hanno sospeso la licenza con immediata cessazione dell’attività, di un locale pubblico didel music pubXV di via, zona caserme, che da tempo era sotto osservazione in quanto ritenuto luogo in cui avvenivano condotte illegali, con ritrovo di pregiudicati e di inosservanza dei rilievi a cui era già stato sottoposto in passato. Il Questore diMarco Calì, ha quindi firmato un provvedimento che sospende immediatamente, per una durata di 30 giorni, la licenza del locale e la sua attività di intrattenimento. La Divisione di Polizia Amministrativa, nella sua relazione, elenca una lunga serie di episodi e di reati che si sono verificati all’interno e all’esterno del locale, tutti documentati dagli interventi della Squadra Volante della polizia e del Radiomobile dei carabinieri: dalle responsabilità per l’incauta gestione dell’attività del locale, alla pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica.