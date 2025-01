Sport.quotidiano.net - Colpo nella notte, preso Leonardo Sernicola. L’esterno della Cremonese arriva in prestito

La dirigenza nerazzurra potrebbe regalarsi un possibile doppio. Dopo aver abbandonato la pista Antonio Candela del Venezia, mollando la presa dopo non aver trovato l’intesa coi lagunari, il Pisa ha virato tutto su, sbloccatosi dopo che i grigiorossi hanno acquistato Paulo Azzi dal Cagliari. Così i nerazzurri si assicurano il 27enneindi riscatto. Si tratta di un altro calciatore a lungo seguito da Giovanni Corrado, che già lo voleva già prima di acquistare Pietro Beruatto dalla Juventusstagione 2021-22.è capace di agire su entrambe le fasce, così da potersi alternare tanto a Touré quanto ad Angori. Non è finita qui però. C’è anche Tyrique Mercera, promessosi al Pisa. Il nome del 21nne era emerso qualche giorno fa su La Nazione proprio come alternativa, ma il Pisa potrebbe acquistarlo comunque in prospettiva.