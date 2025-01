Amica.it - C'è una bella addormentata nel bosco di "Un passo dal cielo 8", ma non è una favola purtroppo: cosa succede stasera in tv nella terza puntata

Leggi su Amica.it

Sembra una, ma non lo è:si nasconde dietro lanelritrovata dai nostridi Undal8? Per sapere esattamentestando sulle montagne attorno a San Vito di Cadore, l’appuntamento è perin tv alle 21.30 su Rai 1 con un nuovo episodio della serie diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo. Laè visibile anche in streaming in contemporanea sulla piattaforma di RaiPlay, dove ci sono anche le precedenti e le intere stagioni dalla 1 alla 7 on demand.Come sempre, i protagonisti delle vicende ambientate sulle Alpi Orientali sono Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello, nei panni dei fratelli Nappi, Manuela e Vincenzo.