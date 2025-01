Biccy.it - Bugia di Lorenzo, Helena aveva già scoperto tutto: “Te lo giuro!”

Che nella casa del Grande Fratello siano diversi i gieffini che spesso hanno mentito per svariati motivi non è certo una novità (ed è quello che succede anche fuori dal reality tutti i giorni), uno dei concorrenti però si è fatto prendere con le mani nel sacco e la suaieri sera è stata smascherata.Spolverato durante una lite con Luca Calvani ha tirato in ballo il biglietto che l’attore ha ricevuto da Enzo Paolo Turchi e il provvedimento disciplinare che lo aspetta: “Non pensare agli altri, pensa a te stesso che sei stato scorretto e ti fai arrivare i bigliettini. Ti hanno beccato! Io invece ho la coscienza pulita“. E invece la coscienza pulitanon ce l’affatto, perché Calvani ha tirato fuori un asso nella manica e ha rivelato in diretta che Spolverato ha usato un cellulare ed ha consultato i social durante la sua trasferta in Spagna al Grande Hermano.