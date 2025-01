Oasport.it - Aryna Sabalenka domina Paula Badosa e approda nella finale degli Australian Open

è la prima finalista2025. La bielorussa (n.1 del mondo) ha sconfitto la spagnola(n.12 del ranking) col punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 27 minuti di partita. Un match, interrotto a metà del primo set per consentire la chiusura del tetto a causa della pioggia,to dalla campionessa in carica.non è riuscita a trovare il modo per mettere in difficoltà la sua amica/rivale, calando anche fisicamente alla distanza.In questo modo,ha ottenuto la quintaSlam consecutiva sul cemento, replicando quanto fatto in passato da giocatrici del calibro di Martina Navratilova, Steffi Graf, Monica Seles e di Martina Hingis. Inoltre, la nativa di Minsk è l’ottava giocatrice dell’Eraa raggiungere tre atti conclusivi consecutivi nel singolare femminile in questo Major.