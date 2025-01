Lortica.it - Arezzo, aggressione a Campo di Marte, due uomini feriti

Un’è avvenuta oggi, 23 gennaio 2025, adi, alle 16:30. Il 118 della ASL TSE è stato prontamente attivato per intervenire sul luogo dell’incidente. Duesono rimasti coinvolti: un 28enne, che è stato trasportato in codice verde ad, e un 36enne, il cui stato di salute ha richiesto il trasporto in codice 2, con un livello di gravità moderato, sempre presso l’ospedale di.Sul posto sono intervenuti i soccorsi delle ambulanze della Misericordia die della Croce Bianca di, insieme alle forze dell’ordine, che stanno ora accertando la dinamica dell’. Al momento, non sono note le cause dell’incidente, ma le indagini sono in corso.L'articolodi, dueproviene daNews.