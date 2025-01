Lapresse.it - Amanda Knox, pg Cassazione chiede 3 anni per aver calunniato Patrick Lumumba

La Corte disi pronuncia nel processo per calunnia nei confronti di, che avrebbe falsamente accusato il barista congolesedell’omicidio di Meredith Kercher, pur sapendo che questi era innocente. Il procuratore generale della prima sezione penale della Suprema Corte ha chiesto la conferma della condanna a 3che era stata emessa dalla corte d’appello di Firenze nei confronti della cittadina americana. Per l’omicidio della studentessa inglese, uccisa nel suo appartamento di Perugia nel 2007, è stato condannato l’ivoriano Rudy Guede, mentree il suo fidanzato dei tempi, Raffaele Sollecito, sono stati assolti in via definitiva nel 2015.