Almasri 12 giorni in Europa sotto il naso della Cpi. E Piantedosi smonta le fantasie della sinistra sull'espulsione

La decisione di espellere il generale libico Najeem OsemaHabish, dopo che la Corte d’Appello di Roma ne aveva ordinato il rilascio per un vizio di procedura, è stata presa a «salvaguardiasicurezza dello Stato», alla luce del profilo di elevata pericolosità che emerge anche dal mandato di cattura emesso dalla Corte penale internazionale. A chiarirlo è stato il ministro dell’Interno, Matteo, rispondendo al Question time al Senato sul caso intorno al quale laha sollevato un polverone, accusando il governo di aver gestito la vicenda in maniera «opaca» e perfino di «complicità con una persona su cui pende l’accusa di reati gravissimi».La scarcerazione didecisa dalla Corte d’Appello di Roma per un vizio di procedura«Il 21 gennaio, la Corte d’Appello di Roma, nell’ambito delle prerogative di vaglio dei provvedimenti di limitazionelibertà personale, ha dichiarato il non luogo a provvedere sull’arresto del cittadino libico, valutato come irrituale in quanto non previsto dalla legge, disponendone l’immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa», ha spiegatoin Aula.