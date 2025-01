Lanazione.it - ”Alla Vespucci ho preferito la terra“. Marco, storia del marinaio-contadino

Non è un passo semplice quello di un giovane di vent’anni che si imbarca, da militare di leva, sull’Amerigoe poi sulla Palinuro decidendo, anziché di optare per la firma, di dedicarsi all’azienda agricola della famiglia.Borselli, oggi 43 anni ma all’epoca 22enne, aveva (ed ha) un amore: quello per la. Cresciuto in una famiglia proprietaria di un podere in località Cappella, haseguire la tradizione, ben consapevole del fatto che quella dell’agricoltore, anche ai giorni nostri, è una vita costellata di sacrifici. "Sacrificio ma anche soddisfazione – racconta– che guardasua azienda “Valle del Sole” con ammirazione – perché è chiaro che gestire un’azienda agricola significa non poter programmare ferie, né avere orari, tuttavia si tratta di un’attività che restituisce grandi soddisfazioni; intanto mi occupo di 14 ettari(di proprietà e in affitto, ndr) coltivati a vigneto e oltre a 800 piante di olivi: basta questo a far capire che la soddisfazione per dare vita a un vino Igt biologico, si traduce in un impegno importante: far sì che quei terreni, quei luoghi, siano strappati al degrado che poi, spesso, èbase della fragilità del territorio".