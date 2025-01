Zonawrestling.net - AEW: Annunciata data e location di Dynasty 2025

La All Elite Wrestling è pronta a ridare ai suoi fan un PPV che l’anno scorso ha riscosso molto successo.Stiamo parlando di, che diventerà di fatto anche il primo PPV della compagnia a svolgersi a Philadelphia, Pennsylvania.Il Liacouras Center ospiterà l’evento Domenica 6 Aprile. La città di Philadelphia non ha mai ospitato un PPV della AEW prima d’ora, soltanto episodi di Dynamite, Collision e ROH Supercard Of Honor 2024. La AEW ha anche confermato che nelle settimane precedenti l’evento porterà i suoi show settimanali nelle città di: Las Vegas, Nevada il 15 Marzo, Milwaukee, Wisconsin il 29 Marzo e Peoria, Illinois il 2 Aprile.Le parole di Tony Khan Tony Khan parlando a Inquirer ha espresso tutta la sua felicità per essere riuscito finalmente a portare un PPV in una città importante per il Pro Wrestling come Philadelphia, ecco le sue parole:“Philadelphia è stata un’ottima casa per l’AEW e per tutto il Pro Wrestling in questi ultimi anni.