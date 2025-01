Thesocialpost.it - 85enne investita sulle strisce: stava andando a prendere la colazione al figlio disabile

Corigliano Rossano, tragedia sulla Statale 106: anziana travolta e uccisa da un furgoneCorigliano Rossano (CS) – Un drammatico incidente si è verificato questa mattina nell’area urbana di Rossano, a Corigliano Rossano, dove una donna di 85 anni ha perso la vita dopo essere statada un furgone mentre attraversavapedonali lungo la Statale 106.L’incidente: un impatto fataleSecondo le prime ricostruzioni, l’anziana era uscita per comprare cornetti per ladeldiversamente abile quando, nel tentativo di attraversare la strada, è stata travolta dal mezzo. L’impatto è stato violentissimo e la donna è deceduta sul colpo, senza che i soccorsi potessero fare nulla per salvarla.Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri, la polizia, il personale Anas e un’ambulanza del 118, ma i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso.