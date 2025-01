Zitta o ammazzo te e pure tua figlia… Dopo le minacce braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento per un 71enne pontino

Leggi su Dayitalianews.com

Nel pomeriggio di ieri, la Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza cautelare didicon controllonei confronti di un uomo di 71 anni. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Latina su richiesta della Procura locale, è stato adottato in seguito alle gravi accuse di maltrattamenti in famiglia e omessa custodia di armi regolarmente detenute.Un clima di terrore in famigliaLe indagini hanno rivelato gravi episodi di violenza enei confronti della compagna e della figlia dell’uomo. Secondo quanto emerso, l’indagato avrebbe pronunciato frasi minacciose come: “Tu devi stareo ti. ti faccio sparire a te e tua figlia”, accompagnate da episodi di aggressioni fisiche e lanci di oggetti.A causa del clima di paura instauratosi in casa, le vittime sono state costrette a lasciare l’abitazione familiare e trovare rifugio in un B&B.