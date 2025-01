Game-experience.it - Xbox Series X|S, il nuovo update rimuove i limiti dello spazio di archiviazione

Unaggiornamento perXS elimina il limite didi 16TB per i dischi rigidi esterni, aprendo la strada a configurazioni con capacità enormi. La funzionalità, al momento accessibile agliInsiders, sarà presto disponibile per tutti gli utenti con il prossimo aggiornamento di sistema.Si tratta di conseguenza di una soluzione perfetta per chi cercaaggiuntivo per giochi e file, gestita attraverso delle partizioni automatiche. Come leggiamo sul sito ufficiale, con ilaggiornamento Microsoft ha rimosso il limite di 16TB per i dischi rigidi esterni utilizzabili conXS.Questa novità consente ai giocatori di sfruttare dischi di dimensioni superiori senza restrizioni, grazie ad un sistema di gestione automatica delle partizioni. I dischi formattati con ilsistema appariranno come dispositivi multipli nella lista didelle console, permettendo l’accesso a tutto lodisponibile per installare giochi delle generazioni passate o conservare backup.