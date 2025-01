Bolognatoday.it - Vende l’hashish ad una minorenne: 24enne in manette

Continuano le segnalazioni di episodi di microcriminalità e spaccio in zona piazza XX Settembre. Stavolta è la polizia locale a dare la notizia di un arresto per spaccio. Inè finito un, colto in flagranza di reato mentreva delad una ragazza di 15 anni in Galleria 2.