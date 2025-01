Valeria Bruni Tedeschi e le lezioni di sesso alla sorella Carla | Ero severa e cattiva ora lei non vuole recitare per me

Leggi su Open.online

ha compiuto da poco 60 anni: «Stranamente, con l’età, sto iniziando a sentirmi un po’ più gioiosa che in passato. Fino ai 50 continuavo ad avvertire un gran dolore, adesso, invece, con gli anni che passano, comincio ad assaporare molto di più il gusto della libertà, ed è una sensazione bellissima». E in un’intervista a La Stampa dice che «Guardarmi allo specchio non mi piace per niente, cerco di evitarlo e vado avanti vivendo e basta, non mi sento vecchia, anzi, mi sento molto più libera di dieci anni fa».AccettarsiNel colloquio con Fulvia Caprara dice che accettarsi non è facile: «Cerco sempre di accettare me stessa per come sono, ma è difficile, perché spesso non mi sento felice di quello che sto facendo, della gente che ho intorno, delle cose che non ho, cerco di rigettare questo atteggiamento, fare del mio meglio, mettermi in discussione e, allo stesso tempo, accettare il modo in cui sono.