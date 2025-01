Ilfoglio.it - Un bambino di due anni e un uomo di 41 anni sono stati uccisi in un parco in Baviera

Leggi su Ilfoglio.it

Alle 11.45 di questa mattina, in undella cittadina di Aschaffenburg in, unha aggredito con un coltello un gruppo di bambini di un asilo e ha ucciso undi duee undi 41, che aveva tentato di difendere i piccoli. L’aggressore, arrestato dalla polizia che ha diffuso i primi dettagli, è un afghano di 28, scrive il Sueddeutsche Zeitung. Si chiama Enamullah O. (secondo la legge tedesca, i nomi non vengono diffusi sulla stampa), è nato nel 1997 e viveva in un centro rifugiati della regione. Secondo gli inquirenti, aveva già avuto problemi psicologici in passato. L’avrebbe seguito il gruppo di bambini, accompagnati da due educatrici per una passeggiata nel. Mentre il gruppo stava rientrando, l’aggressore si è avventato sui piccoli. "Due persone gravemente feritericoverate in ospedale", riporta la Bild che cita fonti della polizia.