Ucraina la storia del soldato di Kim | la cattura il tentato suicidio e la tv

(Adnkronos) –Lain guerra, il tentativo di, poi la tv e i film. Negli scorsi giorni, i media ucraini avevano dato la notizia di unnordcoreano che per non essereto, avevadi uccidersi. Ora lo stesso militare asiatico, secondo quanto raccontato da un militare di Kiev in un’intervista, ha chiesto di poter guardare film d’amore e soap opera coreane. Ladeldi Kim Jong-un è raccontata da Politico. “Era già stato ferito in battaglia, ma è rimasto relativamente calmo fino all’arrivo del veicolo di evacuazione”, ha detto uno dei soldati della 95a brigata d’assalto al servizio stampa delle Forze aviotrasportate ucraine, in un’intervista video pubblicata su Telegram. “Lo stavamo scortando fino alla strada dove c’erano dei pilastri di cemento.