Secoloditalia.it - Travaglio attapirato: gli hanno condannato il vignettista a un anno e 4 mesi per molestie sessuali

Brutto risveglio per i giustizialisti del Fatto quotidiano e per il suo fondatore, Marco. Beppe Mora, uno dei vignettisti di punta del giornale, è statodal tribunale di Treviso a 16persu una ragazza. A dare notizia non il giornale di, ma la Tribuna di Treviso: Giuseppe “Beppe” Mora, 62 anni, è unmolto noto, ha disegnato anche per il settimanale satirico Cuore. Sul Fatto quotidiano ha disegnato il 21 gennaio, come ultimo “capolavoro”, una vignetta dove si vede Giorgia Meloni alle spalle, o per meglio dire alle terga, di Donald Trump. Un disegno che lascia spazio a pochi margini di equivoco e che si fatica a definire satira. Ma lo “stile” dei vignettisti del Fatto, Natangelo fa scuola, è noto.Per che cosa è statoBeppe MoraNon erano invece noti e non erano mai finiti sui giornali i fatti contestati a Mora.