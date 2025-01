Oasport.it - Semifinali Australian Open 2025: orari Sinner-Shelton e Djokovic-Zverev, tv, streaming

Venerdì 24 gennaio saranno in programma ledel singolare maschile degli. La Rod Laver Arena di Melbourne sarà teatro di grandi sfide che decreteranno i finalisti di quest’edizione del primo Slam dell’anno. Il serbo Novak, il tedesco Alexander, lo statunitense Bene Jannikcoloro che hanno ottenuto il pass per il penultimo atto.Sarà la sfida tra Nole e Sasha ad aprire le danze sul campo centrale.è reduce dalla super partita contro Carlos Alcaraz e bisognerà anche verificare le sue condizioni fisiche in vista di questa partita. Il risentimento muscolare alla coscia destra è un tema. Di sicuro, se il campione di Belgrado dovesse scendere in campo, vuol dire che tutto è rientrato e persarà un bel problema.Per quanto riguarda l’altra semifinale,ha letteralmente asfaltato il povero Alex de Minaur, non dandogli praticamente mai respiro.