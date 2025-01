Bubinoblog - SANREMO 2025: CLERICI, SCOTTI E CONTI INSIEME ALLA PRIMA SERA PER BATTERE OGNI RECORD

Leggi su Bubinoblog

Antonellasul palco dia Gerry. A ufficializzare la notizia è statoin diretta su Rai1 a «È sempre Mezzogiorno».Carloaveva già confermato Alessandro Cattelan, Bianca Balti, Nino Frassica, Cristiano Malgioglio, Miriam Leone, Elettra Lamborghini, Katia Follesa, Mahmood, Geppi Cucciari e Alessia Marcuzzi.Per Antonellaè un grande ritorno: aveva condotto il Festival nel 2010, la sessantesima edizione, da sola e con pieno successo di pubblico e critica ed era già stata co-conduttrice nel 2005.«Sono un po’ scombussolata, mezz’ora fa mentre ero in camerino mi ha chiamato il mio amico Carlo, per farmi un annuncio.». «Mentre ero in camerino mi ha chiesto: “Sei in diretta oggi?”.“Certo come tutti i giorni, ho risposto”. “Perché ti devo dare una notizia su”.