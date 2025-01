Roma maxi operazione antidroga | 18 arresti e sequestri di sostanze stupefacenti

Leggi su Romadailynews.it

Blitz dei carabinieri al Quarticciolo e in altre zone della città, sequestrati chili di drogaUn’ampiacondotta dai carabinieri ha interessato il Quarticciolo e altre aree di, portando all’arresto di 18 persone e al sequestro di grandi quantità di. Durante il blitz, i militari hanno rinvenuto centinaia di dosi di cocaina, crack, hashish, marijuana e flaconcini contenenti principio attivo Thc liquido, oltre a denaro contante e materiale per il confezionamento della droga.L’è partita nel quartiere Quarticciolo, dove i carabinieri della compagnia Casilina hanno fermato un’auto con due persone a bordo trovate in possesso di dosi di marijuana. Le indagini hanno portato i militari a individuare l’abitazione di un uomo collegato ai fermati, all’interno della quale sono stati scoperti oltre 2 chili di hashish, 417 grammi di marijuana, 14 flaconcini di Thc liquido e 1.