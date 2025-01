Iltempo.it - Quarticciolo, dal Comune 90 mila euro agli attivisti anti decreto Caivano

Sei giorni prima che il Governo approvasse il «bis», che stanzia 180 milioni per sette Comuni e aree urbane degradate, tra cui il, il Campidoglio ha finanziato alcune tra le realtà che oggi osteggiano il commissariamento del quartiere popolare, in mano a spacciatori e occupabusivi. Il 17 dicembre infatti la giunta ha approvato un contributo di 90per la rassegna «. Festa d'inverno», che dal 21 dicembre al 1° gennaio ha proposto eventi e attività culturali e a cui hanno partecipato anche gli "animatori" dell'ex questura occupata abusivamente in via Ostuni. Proprio l'edificio di cui si è parlato lunedì, nelle commissioni Ambiente e Bilancio della Camera in cui è stata sentita un'attivista di «Ribelle», Alessia Pontoriero, secondo la quale l'«esperienza» dell'ex questura deve essere salvaguardata e, anzi, bisognerebbe comprare l'immobile per farne case popolari.